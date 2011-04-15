Чистый приток средств в ПИФы в III квартале стал максимальным за пять с половиной лет

Нетто-приток инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в III квартале 2019 года увеличился в четыре раза относительно предыдущего квартала и достиг 278 млрд руб., став максимальным за пять с половиной лет. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Закрытые ПИФы обеспечили 88% прироста инвестиций, ещё 10% пришлось на открытые фонды. Чистый приток средств в открытые ПИФы (ОПИФ), ориентированные на работу с физическими лицами, в III квартале был в пять раз выше, чем в предыдущем квартале, и составил 28.1 млрд руб.



Инструменты инвестирования, предлагаемые паевыми фондами, продолжают вызывать интерес у розничных инвесторов. Общее число владельцев инвестиционных паев ПИФов составляет 1.8 млн, что на 3.7% (на 63 тыс.) больше, чем в предыдущем квартале, причём основной прирост пришёлся на открытые и биржевые ПИФы: 79 и 20% соответственно.



Доходность всех типов фондов, кроме биржевых ПИФов, в III квартале 2019 года снизилась относительно предыдущего квартала, но по-прежнему превышает темп роста потребительских цен. Доходность ОПИФов сократилась (до 8.4% годовых) в связи с более скромной по сравнению с предыдущим кварталом динамикой рынков акций, корпоративных и государственных облигаций. При этом доходности пяти крупнейших ОПИФов, на которые приходится почти треть стоимости чистых активов (СЧА) и четверть владельцев инвестиционных паев открытых фондов, были выше среднего значения.



В перспективе результаты инвестирования ПИФов показывают стабильную динамику. По мере накопления у владельцев паев ПИФов опыта прохождения краткосрочных спадов доходностей их влияние на отток средств, возможно, будет ослабевать. Вероятное продолжение снижения ставок по депозитам может способствовать росту инвестиций в ПИФы – как за счёт прихода новых владельцев паев, так и за счёт увеличения вложений текущих клиентов.



Клиенты ОПИФов в основном выбирают консервативные стратегии, доходность которых менее волатильна. Более половины – 51% – СЧА ОПИФов пришлось на фонды, инвестирующие преимущественно в российские облигации. Однако за последние два года аппетит владельцев инвестиционных паев к риску вырос – доли фондов акций и смешанных инвестиций заметно увеличились как за счёт нетто-притока, так и за счёт опережающей доходности от инвестирования в акции. На конец III квартала 2019 года доли таких фондов составили 15 и 12% СЧА ОПИФов соответственно.



"AK&M" от 10.12.2019