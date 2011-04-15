Тинькофф восстановил работу онлайн сервисов. Об этом говорится в сообщении банка.



"Вечером у части клиентов могли наблюдаться затруднения со входом в сервисы банка, которые оперативно исправили. Затруднения продлились менее часа. Сожалеем, что ситуация затронула и вас. Проведём работу, чтобы аналогичных инцидентов не повторялось", - сообщила организация.



Тинькофф Банк (ранее Химмашбанк) приобретён О.Тиньковым в 2006 году. Банк входит в число крупных российских банков. Основное направление деятельности банка - потребительское кредитование физических лиц, главным образом через кредитные карты, а также предоставление широкого спектра финансовых услуг на базе собственной онлайн-платформы.



"AK&M" от 10.12.2019