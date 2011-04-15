В РФ отзывают более 1 тыс. автомобилей Subaru

ООО "Субару Мотор" отзывает 1.125 тыс. автомобилей Subaru Impreza, XV (G4, G5). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 года по настоящее время.



Причиной отзыва транспортных средств является то, что в результате недостаточной оценки долговечности тормозного шланга под действием давления тормозной жидкости на некоторых автомобилях обжимаемый участок фитинга шланга имеет недостаточное уплотнение. В результате этого тормозная жидкость может выдавливаться между внутренним и внешним слоями шланга, приводя к его вздутию.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передаётся Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет выполнена замена всех четырех тормозных шлангов деталями, предназначенными для устранения проблемы.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ООО "СУБАРУ МОТОР" является официальным представителем изготовителя Subaru на российском рынке.



"AK&M" от 10.12.2019