Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 11 месяцев составили $2.974 млрд

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 11 месяцев 2019 года в стоимостном выражении составили $2.974 млрд. Об этом сообщила компания.



При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила $2.921 млрд, бриллиантов - $53 млн.



В ноябре текущего года группа "АЛРОСА2 реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $287.8 млн. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $282.1 млн, бриллиантов - $5.8 млн.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА за III квартал 2019 года по МСФО выросла на 0.5% до 13.5 млрд руб. с 13.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 20% до 45.7 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 16% до 21.1 млрд руб. с 25.1 млрд руб.



"AK&M" от 10.12.2019