Нафтогаз установит цены на газ в зависимости от результатов переговоров с Газпромом

Гарантированная оптовая цена Нафтогаза с 1 января 2020 года зафиксирована на уровне 5.5 тыс. грн за тыс. куб. м (без учёта НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов). Об этом говорится в сообщении компании.



"Это предложение позволит защитить бытовых потребителей от резкого подорожания газа, которое может произойти в I квартале 2020 года. <…> Ежемесячная рыночная цена в I квартале 2020 года может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от результатов переговоров с Газпромом, погоды, рыночной ситуации и других факторов", - отмечает НАК.



Предложенная гарантированная цена на 12% ниже, чем регулированная цена, по которой Нафтогаз продавал газ защищенным потребителям в январе-апреле 2019 года. Тогда оптовая цена для потребителей в рамках ПСО составляла 6.236 тыс. грн за тыс. куб. м.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



"AK&M" от 10.12.2019