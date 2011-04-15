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10/12/2019
15:08

Госдума приняла в третьем чтении закон о защите прав граждан, приобретающих жильё

Госдума приняла в третьем чтении поправки в часть первую Гражданского кодекса РФ, направленные на защиту добросовестных приобретателей приватизированного ранее жилья при обращении госорганов с исками об их истребовании. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Устанавливается запрет на истребование государством жилого помещения, выбывшего из его собственности, у добросовестного приобретателя-гражданина. Это положение должно распространяться в том числе на добросовестных приобретателей, которые получили имущество безвозмездно.

Закон также закрепляет в ГК РФ презумпцию добросовестности лица, полагавшегося на данные государственного реестра.

Указывается, что добросовестным приобретателем недвижимого имущества является тот, кто при его приобретении полагался на данные госреестра, пока в судебном порядке не доказано, что он знал (или должен был знать) об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого к нему перешли права на недвижимость.

Изменения предлагается вводить в действие с 1 января 2020 года вместе с новыми правилами о компенсации добросовестным приобретателям жилья, у которых оно было истребовано на основании судебного акта.

"AK&M" от 10.12.2019
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