Госдума приняла в третьем чтении закон о защите прав граждан, приобретающих жильё

Госдума приняла в третьем чтении поправки в часть первую Гражданского кодекса РФ, направленные на защиту добросовестных приобретателей приватизированного ранее жилья при обращении госорганов с исками об их истребовании. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Устанавливается запрет на истребование государством жилого помещения, выбывшего из его собственности, у добросовестного приобретателя-гражданина. Это положение должно распространяться в том числе на добросовестных приобретателей, которые получили имущество безвозмездно.



Закон также закрепляет в ГК РФ презумпцию добросовестности лица, полагавшегося на данные государственного реестра.



Указывается, что добросовестным приобретателем недвижимого имущества является тот, кто при его приобретении полагался на данные госреестра, пока в судебном порядке не доказано, что он знал (или должен был знать) об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого к нему перешли права на недвижимость.



Изменения предлагается вводить в действие с 1 января 2020 года вместе с новыми правилами о компенсации добросовестным приобретателям жилья, у которых оно было истребовано на основании судебного акта.



"AK&M" от 10.12.2019