В Госдуме будет создана рабочая группа по борьбе с киберсталкингом. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, соответствующее предложение первого заместителя председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского поддержал председатель ГД Вячеслав Володин.



"Прозвучало предложение о создании рабочей группы. Давайте мы поручим Сергею Боярскому такую рабочую группу на межфракционном уровне сформировать, учитывая, что он занимается этой проблемой уже не первый день, есть знания и есть конкретные предложения", — сказал в ходе пленарного заседания В.Володин.



Председатель ГД заявил, что необходимо "понять, насколько [эти предложения] в плане законодательных или других инициатив необходимы, и дальше уже рассматривать по существу".



"AK&M" от 10.12.2019