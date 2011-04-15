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10/12/2019
18:25

В Госдуме будет создана рабочая группа по борьбе с киберсталкингом

В Госдуме будет создана рабочая группа по борьбе с киберсталкингом. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, соответствующее предложение первого заместителя председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского поддержал председатель ГД Вячеслав Володин.

"Прозвучало предложение о создании рабочей группы. Давайте мы поручим Сергею Боярскому такую рабочую группу на межфракционном уровне сформировать, учитывая, что он занимается этой проблемой уже не первый день, есть знания и есть конкретные предложения", — сказал в ходе пленарного заседания В.Володин.

Председатель ГД заявил, что необходимо "понять, насколько [эти предложения] в плане законодательных или других инициатив необходимы, и дальше уже рассматривать по существу".

"AK&M" от 10.12.2019
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