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10/12/2019
15:19

Станция "Славянский бульвар" на МЦД-1 откроется в июне

Строительство новой станции Славянский бульвар на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1 "Одинцово-Лобня") планируется завершить в июне 2020 года. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Строители приступили к сборке ферм и монтажу уникального навеса из металлоконструкций: он накроет сразу две платформы. Работы проводятся во время ночных технологических "окон" и не влияют на график движения поездов.

Также продолжается строительство второй платформы и подземного пешеходного перехода для выхода из метро и транзитного прохода на ул. Герасима Курина. Там установят билетные и турникетные павильоны. Подземный переход откроют до конца года.

Остановочный пункт Славянский бульвар расположен на западе столицы. Он будет интегрирован с одноименной станцией метро. Работы ведутся в рамках реализации второго этапа проекта по запуску ускоренного движения поездов между Москвой и Одинцово.

Напомним, президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября на Белорусском вокзале.

"AK&M" от 10.12.2019
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