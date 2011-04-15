Станция "Славянский бульвар" на МЦД-1 откроется в июне

Строительство новой станции Славянский бульвар на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1 "Одинцово-Лобня") планируется завершить в июне 2020 года. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Строители приступили к сборке ферм и монтажу уникального навеса из металлоконструкций: он накроет сразу две платформы. Работы проводятся во время ночных технологических "окон" и не влияют на график движения поездов.



Также продолжается строительство второй платформы и подземного пешеходного перехода для выхода из метро и транзитного прохода на ул. Герасима Курина. Там установят билетные и турникетные павильоны. Подземный переход откроют до конца года.



Остановочный пункт Славянский бульвар расположен на западе столицы. Он будет интегрирован с одноименной станцией метро. Работы ведутся в рамках реализации второго этапа проекта по запуску ускоренного движения поездов между Москвой и Одинцово.



Напомним, президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября на Белорусском вокзале.



"AK&M" от 10.12.2019