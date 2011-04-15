РЖД и порт Осло подписали меморандум о намерении организовать мультимодальные перевозки по маршруту Китай-Норвегия-Китай

Калининградская железная дорога (филиал ОАО "РЖД") и порт Осло в Норвегии подписали меморандум о намерении разработать новый мультимодальный проект транзита контейнерных поездов сообщением Китай-Европа-Китай через порты Калининграда и Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба РЖД по итогам рабочей встречи представителей Калининградской железной дороги и транспортного рынка Норвегии.



Начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин проинформировал норвежских коллег о начале курсирования контейнерных поездов из Китая в Европу и в обратном направлении по единому перевозочному документу ЦИМ/СМГС. Перегруз контейнеров производится на терминалах портов Балтийск и Мукран (Германия). Применение единой накладной позволяет минимизировать временные издержки для грузоотправителей и грузополучателей. Первый контейнерный поезд, отправленный со станции Синьчжу (Китай), прибыл в порт Балтийск через 8.5 суток.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 10.12.2019