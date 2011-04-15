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10/12/2019
16:39

Московская Биржа начала торги тремя БПИФами со смешанной стратегией инвестирования

На Московской Бирже начались торги тремя биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) со смешанной стратегией инвестирования под управлением управляющей компании "Тинькофф Капитал". Об этом говорится в сообщении биржи.

БПИФы "Тинькофф–Стратегия вечного портфеля" представлены в трёх валютах – в рублях, долларах и евро. В портфель каждого фонда входят активы четырёх классов в равных пропорциях – акции, золото, облигации со сроком погашения до года и долгосрочные облигации.

Корзина БПИФа "Тинькофф–Стратегия вечного портфеля в рублях" состоит из наиболее ликвидных акций российских компаний, торгуемых на Московской Бирже, золота и ОФЗ.

БПИФ "Тинькофф–Стратегия вечного портфеля в долларах США" инвестирует в ETF американских акций, американских корпоративных облигаций и денежного рынка, а также в золото.

БПИФ "Тинькофф–Стратегия вечного портфеля в евро" инвестирует в ETF акций европейских компаний, гособлигаций Евросоюза и денежного рынка, а также в золото.

На фондовом рынке Московской Биржи обращаются 34 биржевых фонда: 18 БПИФов под управлением УК "Сбербанк Управление Активами", УК "Альфа-Капитал", АО ВТБ Капитал Управление активами, УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "Тинькофф Капитал" и УК "Восток-Запад" и 16 иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETFs – Exchange Traded Funds) компаний FinEx Funds и ITI Funds. Биржевые фонды запущены на бенчмарки восьми стран (Россия, Казахстан, Германия, Великобритания, США, Китай, Япония, Австралия). Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации и товары. За 11 месяцев 2019 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 43 млрд руб., совокупная стоимость чистых активов – свыше $520 млн. Частные инвесторы могут приобретать биржевые фонды на ИИС, на биржевые фонды распространяется льгота на долгосрочное владение.

"AK&M" от 10.12.2019
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