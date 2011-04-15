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10/12/2019
17:03

Недельные расходы россиян снизились впервые с октября

Объём повседневных расходов типичной российской семьи на прошлой неделе, со 2 по 8 декабря, продемонстрировал снижение и достиг 4.621 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 223 руб. меньше, чем неделей ранее. Данное снижение обусловлено высокой базой расходов прошлой недели, когда проходила Чёрная пятница. В целом расходы остаются довольно высокими, подчёркивается в сообщении.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 316 руб., или на 7.3%.


"AK&M" от 10.12.2019
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