Недельные расходы россиян снизились впервые с октября

Объём повседневных расходов типичной российской семьи на прошлой неделе, со 2 по 8 декабря, продемонстрировал снижение и достиг 4.621 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 223 руб. меньше, чем неделей ранее. Данное снижение обусловлено высокой базой расходов прошлой недели, когда проходила Чёрная пятница. В целом расходы остаются довольно высокими, подчёркивается в сообщении.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 316 руб., или на 7.3%.





"AK&M" от 10.12.2019