Правительство Москвы установило размеры отдельных социальных выплат на 2020 год, сообщила столичная мэрия.



Размеры основных выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам старшего поколения в следующем году увеличатся на 5.6%.



Минимальный размер пенсии с учётом городской доплаты в 2020 году составит 19.5 тыс. руб.



Кроме того, с 1 января 2020 года в столице вводится новая ежемесячная выплата детям войны. Получить её смогут москвичи, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и ранее не имевшие права на меры социальной поддержки, установленные федеральным и (или) городским законодательством. Размер выплаты составит 1.584 тыс. руб., что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла. Предполагается, что новой мерой смогут воспользоваться более 80 тыс. горожан.



В общей сложности социальные выплаты из городского бюджета в будущем году получат 3.1 млн москвичей.



Кроме того, в 2020 году будут проиндексированы стипендиальные фонды колледжей и вузов, входящих в систему образования города Москвы. Сейчас в них обучаются свыше 100 тыс. студентов и аспирантов. Величина индексации составит 3.7%.



"AK&M" от 10.12.2019