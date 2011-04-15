В Москве появился рыбный промышленный комплекс

В Москве появился первый промышленный комплекс по производству продукции из рыбы и морепродуктов. Об этом говорится в сообщении Департамента инвестиционной и промышленной политики.



Так, АО "Меридиан" присвоен статус промышленного комплекса города Москвы. Такое решение принято 10 декабря Президиумом Правительства Москвы.



Компания с 1978 года производит и реализует широкий ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов. Площадь земельного участка, занимаемого предприятием, составляет 7.8 га.



"AK&M" от 10.12.2019