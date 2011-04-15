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10/12/2019
18:27

Bpifrance присоединяется к инвестициям в российские проекты по повышению энергоэффективности

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), ведущие суверенные фонды Ближнего Востока, а также французская компания Dalkia SA, входящая в группу EDF, объявили о присоединении Bpifrance (суверенный фонд Французской Республики) к совместной реализации проектов в области повышения энергоэффективности российских компаний. Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Стороны договорились о создании совместного предприятия для инвестиций в размере до 170 млн евро в проекты по внедрению высокоэффективных технологий и оптимизации потребления ресурсов в компаниях РФ.

Партнёры намерены осуществлять совместную деятельность по повышению энергоэффективности и сокращению энергозатрат ряда компаний. В число первых совместных проектов могут войти инвестиции в оптимизацию потребления энергоресурсов в одной из портфельных компаний РФПИ.

Bpifrance - суверенный фонд Франции и национальный инвестиционный банк. Предоставляет финансирование бизнесу на всех стадиях развития. Bpifrance также осуществляет услуги по обучению и консультированию для поддержки предпринимателей.

Dalkia Group, дочерняя компания Группы EDF, - ведущий поставщик энергосервисных услуг во Франции. Dalkia предлагает индивидуальные решения по повышению энергоэффективности зданий, городов, муниципалитетов, регионов и промышленных объектов. Dalkia предоставляет своим клиентам комплексные решения по оптимизации потребления энергии, включая управление и обслуживание. Все решения Dalkia предполагают наличие долгосрочных гарантий достижения заявленного результата.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.

"AK&M" от 10.12.2019
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