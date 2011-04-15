Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 декабря 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 11 декабря 2019 года.



ГЕНПРОКУРОР ПРОЯВИЛ СЕБЯ ГЕНАДВОКАТОМ

ЮРИЙ ЧАЙКА ВСТУПИЛСЯ ЗА СБЕЖАВШИХ НА УКРАИНУ



Как стало известно "Ъ", генпрокурор России Юрий Чайка вынес беспрецедентное решение, лично прекратив уголовное дело. Речь идет о преследовании двух фигурантов "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титова - тамбовских предпринимателей Михаила Ершова и Валерия Наумова. Следственный комитет России (СКР) обвинял их в особо крупном мошенничестве и неуплате налогов. После трех безуспешных обращений надзорного ведомства в СКР, его глава сам отменил постановление о привлечении коммерсантов к ответственности за якобы имевшее место хищение. Впрочем, вернуться в Россию находящиеся в розыске бизнесмены пока не могут, так как обвиняются еще и в неуплате налогов, а их заочные аресты не отменены.





ГТЛК ЗАХОДИТ В ПОРТЫ

КОМПАНИЯ СОЗДАЕТ НОВУЮ СТРУКТУРУ ДЛЯ ПОРТОВЫХ АКТИВОВ



Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) может "подстраховать" реализацию портовых проектов, которые внесены в комплексный план модернизации инфраструктуры, но их исполнение под вопросом. Госкомпания создает ООО "ГТЛК-Инфраструктура", которое будет заниматься оценкой проектов и финансовой поддержкой самых жизнеспособных. Сейчас, говорят источники "Ъ", на очереди нефтепродуктовый терминал "Витино" в Мурманской области, угольные "Чайка" в Диксоне и УППК "Север" в Находке. По мнению аналитиков, идея не лишена смысла и в случае удачи позволит скорректировать в магистральный план, который будет меняться из-за долгосрочного ухудшения конъюнктуры заложенных в него грузов.





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"AK&M" от 11.12.2019