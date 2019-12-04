ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 11 декабря, в размере 70.3881 руб. против 70.5047 руб. на 10 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



10.12.19 - 70.5047 руб.

07.12.19 - 70.7584 руб.

06.12.19 - 70.7245 руб.

05.12.19 - 71.1086 руб.

04.12.19 - 71.0608 руб.



































































































































































































































































"AK&M" от 10.12.2019