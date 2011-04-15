Повтор! Реальный эффективный курс рубля в январе-ноябре вырос на 6.1%

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Реальный эффективный курс рубля в январе-ноябре 2019 года вырос на 6.1%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Реальный курс рубля к доллару в январе-ноябре увеличился на 5.2%, к евро - на 9.1%.
Реальный эффективный курс рубля в ноябре 2019 года вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Реальный курс рубля к доллару увеличился на 0.8%, к евро - на 0.7%.
"AK&M" от 10.12.2019