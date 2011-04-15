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11/12/2019
11:28

"Детский мир" выплатит дивиденды за 9 месяцев на 3.7 млрд руб. из расчёта 5.06 руб. на акцию

Акционеры ПАО "Детский мир" на внеочередном собрании 6 декабря приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года на 3.7 млрд руб. из расчёта 5.06 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

В результате общая сумма дивидендов, распределённых в 2019 году, составит 7 млрд руб. или 9.51 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 10% от цены акции компании по состоянию на 6 декабря 2019 года.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен 17 декабря. Дивиденды будут перечислены в течение 10 рабочих дней с момента указанной даты.

Напомним, за 9 месяцев 2018 года было решено выплатить дивиденды на 3.244 млрд руб. из расчёта 4.39 руб. на одну обыкновенную акцию.

Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.

Скорректированная прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 14.2% до 2.45 млрд руб. с 2.145 млрд руб. годом ранее. Объём консолидированной неаудированной выручки увеличился на 16.2% до 55.899 млрд руб. с 48.116 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 20.6% до 5.335 млрд руб. по сравнению с 4.423 млрд руб. В первом полугодии 2019 года открыто 23 новых магазина сети "Детский мир".

"AK&M" от 11.12.2019
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