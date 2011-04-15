Mail.ru Group выходит на рынок корпоративных социальных сетей

Mail.ru Group объявила о старте продаж линейки программных продуктов для создания корпоративных социальных сетей, а также для цифровизации сферы управления персоналом в крупных и средних компаниях.



Как говорится в сообщении компании, в создание новых продуктов Mail.ru Group инвестировала более 500 млн руб. за последние 3 года; задействовано более 100 профессионалов.



Комплекс решений от Mail.ru Group содержит несколько функциональных модулей, охватывающих основные сферы жизни сотрудника в компании: приём и onboarding, коммуникации, социализация, развитие компетенций, оценка и обратная связь, геймификация, сервисы самообслуживания работника. Программный комплекс разворачивается в инфраструктуре заказчика, доступны версии для десктопа и мобильных устройств.



При разработке решений и сервисов Mail.ru Group использовала опыт развития публичных социальных сетей: ВКонтакте и Одноклассников. Интернет-практики социализации переносятся в корпоративную среду, что позволяет трансформировать пользовательский опыт сотрудника на рабочем месте и повысить его вовлечённость в профессиональную деятельность.



В рамках проектов специалисты Mail.ru Group предлагают не только работу с программными инструментами и интеграцию, но и консалтинг в области социальных практик. В результате проекта департамент по работе с персоналом может получить доступ к социальной аналитике и HR Big Data по своей компании.



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда "дочек", включая российские операционные компании. Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети - ВКонтакте и Одноклассники, почтовый сервис, портал Mail.ru и три мессенджера. Mail.ru Group также владеет игровыми проектами, объединёнными под брендом MY.GAMES. В 2019 году запущено подразделение Mail.ru Group Tech Lab, которое занимается развитием новых технологий. Mail.ru Group является акционером СП AliExpress Россия вместе с Alibaba Group, МегаФоном и РФПИ, а также совместно со Сбербанком развивает O2O-платформу в сфере еды и транспорта.



Чистая совокупная прибыль Mail.ru Group Limited за первое полугодие 2019 года по сравнению с годом ранее выросла на 14.4% до 6.117 млрд руб. Совокупная сегментная выручка выросла на 22.4% до 39.463 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 6.4 и составил 12.747 млрд руб.



"AK&M" от 11.12.2019