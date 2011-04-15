Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 декабря

Банк России установил на 12 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.3833

1 Азербайджанский манат 37.4685

100 Армянских драмов 13.2982

1 Белорусский рубль 30.0702

1 Болгарский лев 36.0103

1 Бразильский реал 15.3306

100 Венгерских форинтов 21.3213

1000 Вон Республики Корея 53.1958

10 Гонконгских долларов 81.3032

10 Датских крон 94.2588

1 Доллар США 63.5653

1 Евро 70.4558

100 Индийских рупий 89.6942

100 Казахстанских тенге 16.4538

1 Канадский доллар 48.0391

100 Киргизских сомов 90.8091

10 Китайских юаней 90.3057

10 Молдавских леев 36.6371

1 Новый туркменский манат 18.1875

10 Норвежских крон 69.3392

1 Польский злотый 16.4277

1 Румынский лей 14.7364

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.6286

1 Сингапурский доллар 46.7426

10 Таджикских сомони 65.5718

1 Турецкая лира 10.9448

10000 Узбекских сумов 66.7352

10 Украинских гривен 26.9318

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.3913

10 Чешских крон 27.5891

10 Шведских крон 66.9418

1 Швейцарский франк 64.5071

10 Южноафриканских рэндов 43.1018

100 Японских иен 58.4482

"AK&M" от 11.12.2019