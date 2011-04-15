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|11/12/2019
12:54
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 декабря
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Банк России установил на 12 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.3833
1 Азербайджанский манат 37.4685
100 Армянских драмов 13.2982
1 Белорусский рубль 30.0702
1 Болгарский лев 36.0103
1 Бразильский реал 15.3306
100 Венгерских форинтов 21.3213
1000 Вон Республики Корея 53.1958
10 Гонконгских долларов 81.3032
10 Датских крон 94.2588
1 Доллар США 63.5653
1 Евро 70.4558
100 Индийских рупий 89.6942
100 Казахстанских тенге 16.4538
1 Канадский доллар 48.0391
100 Киргизских сомов 90.8091
10 Китайских юаней 90.3057
10 Молдавских леев 36.6371
1 Новый туркменский манат 18.1875
10 Норвежских крон 69.3392
1 Польский злотый 16.4277
1 Румынский лей 14.7364
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.6286
1 Сингапурский доллар 46.7426
10 Таджикских сомони 65.5718
1 Турецкая лира 10.9448
10000 Узбекских сумов 66.7352
10 Украинских гривен 26.9318
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.3913
10 Чешских крон 27.5891
10 Шведских крон 66.9418
1 Швейцарский франк 64.5071
10 Южноафриканских рэндов 43.1018
100 Японских иен 58.4482
"AK&M" от 11.12.2019
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