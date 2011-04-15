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11/12/2019
12:50

Персонал Jetstar 14-15 декабря проведёт забастовку

В Австралии 14-15 декабря 2019 года в аэропортах городов Сидней, Мельбурн, Брисбен, Кэрнс и Аделаида запланирована серия двухчасовых забастовок лётного и наземного состава авиакомпании Jetstar. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

В этой связи возможны изменения в расписании полётов.
Jetstar Airways - австралийская бюджетная авиакомпания. Представляет собой дочернее предприятие крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas, которое было организовано как ответ на вторжение на австралийский рынок бюджетного перевозчика Virgin Blue. Компания обслуживает широкую сеть внутренних австралийских авиалиний, а также обеспечивает сервис на некоторых международных линиях.

"AK&M" от 11.12.2019
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