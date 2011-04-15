Тариф на вывоз ТКО снизился, ФАС

Тариф на вывоз ТКО снизился. Об этом заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев сообщил в ходе заседания Экспертного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при ФАС России и рабочей группы по обращению с отходами, говорится в сообщении службы.



Средняя стоимость услуг с ноября 2019 года составляет 89.79 руб. в расчёте на человека в месяц.



"Этот год был примечателен тем, что было принято значительное количество нормативных правовых актов, которые существенным образом изменили сферу обращения с твердыми коммунальными отходами, - сказал он. - В первую очередь они касались вопросов, которые бы позволяли более плавно войти в реформу сферы ТКО".



В течение года ведомство рассмотрело вопрос о том, как выстраивать логистические цепочки в том месте, где они менялись, были приняты решения о легализации ряда полигонов, которые раньше не были включены в соответствующие реестры. Естественно, при отсутствии их использования некоторые логистические цепочки существенно удлинялись, что увеличивало размер тарифа.



Замглавы ФАС также напомнил, что были снижены ставки за негативное воздействие на окружающую среду, что также позволило сократить стоимость и размер тарифа в тех регионах, где тарифные органы воспользовались этой возможностью. Были приняты изменения по уточнению расчетной предпринимательской прибыли, применению более длительных сроков амортизации.



"Все эти меры позволили существенным образом изменить ситуацию: если в середине 2019 года средняя стоимость услуг по ТКО в РФ составляла порядка 93 руб. в расчёте на человека, то к концу года она составила уже до почти 90 руб. на человека в месяц", - подчеркнул он.



Как отметил В.Королев, таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе с тарифными органами субъектов РФ, разъяснительной работе, методическим рекомендациям и семинарским мероприятиям ФАС России.



Отдельное внимание участников заседания было уделено раздельному сбору и утилизации отходов. Начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин призвал региональных операторов попробовать внедрить в свою практику такой метод. Помимо уменьшения негативного воздействия на экологию раздельный сбор, по его мнению, в ряде случаев может привести к снижению тарифов на вывоз ТКО.



"AK&M" от 11.12.2019