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11/12/2019
15:40

ГД приняла в третьем чтении поправки в закон "Об электроэнергетике"

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации. Об этом говорится в сообщении ГД.

Он даст возможность жителям частных домов самим обеспечивать себя электроэнергией и поставлять её излишки в сеть.

Закон вводит понятие "объект микрогенерации", наделяет его владельца - потребителя электроэнергии правом производить и продавать электроэнергию, а также определяет некоторые аспекты регулирования такой деятельности.

После принятия законопроекта любой житель частного дома, у которого установлен объект микрогенерации, сможет не только обеспечивать себя электроэнергией, но выдавать в сеть, то есть продавать гарантирующему поставщику непотребленные им самим "излишки" по средневзвешенной цене оптового рынка. Объём такой выдачи не может превышать 15 кВт. Объект микрогенерации может быть любым - как на базе только ВИЭ (например солнечная панель или ветроустановка), так и на базе комбинированных решений, сочетающих традиционные источники энергии (например дизель) и ВИЭ.

Предельная цифра в 15 кВт обусловлена тем, что присоединение небольших объектов генерации к общей сети имеет целью бытовое потребление и не должна угрожать безопасности самих потребителей и энергосистемы в целом. Порядок присоединения таких объектов будет упрощенным, это поможет гражданам обойтись без излишней бюрократии.

"AK&M" от 11.12.2019
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