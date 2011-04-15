"Газпром геологоразведка" предложила новую методику работы на морских скважинах

ООО "Газпром геологоразведка" предложило новую методику работы на морских скважинах. Об этом говорится в сообщении компании.



ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" рассмотрело разработанные авторским коллективом "Газпром геологоразведка" "Методические рекомендации по отбору керна боковыми грунтоносами на морских лицензионных участках для подготовки материалов к подсчету запасов".



В её основе - результаты сравнения опытных исследований, проведенных компанией в ходе сплошного и бокового отборов керна во время строительства четырёх скважин на шельфе Карского моря. Специалисты доказали, что современная методика по отбору керна боковыми грунтоносами по своей информативности ничем не уступает традиционному методу по сплошному отбору керна, однако позволяет значительно ускорить производственный процесс и является экономически более эффективной. Теперь данные исследований бокового керна, полученного при бурении морских скважин, специалисты смогут использовать при подсчёте запасов углеводородного сырья.



"При проведении геологоразведки в Арктике мы работаем в условиях короткого бурового сезона, когда в межледовый период необходимо осуществить полный цикл строительства скважин и собрать максимум геологической информации. Этому способствует и новая методика, которая позволит повысить геологическую изученность шельфа Карского моря в целом", - сказал генеральный директор "Газпром геологоразведка" Всеволод Черепанов, цитируемый в сообщении.



ООО "Газпром геологоразведка" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром".



В настоящее время "Газпром геологоразведка" осуществляет производственную деятельность на лицензионных участках, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), в центральной части России, на шельфе Карского, Баренцева, Охотского морей.



Компания обеспечивает проведение полного комплекса геологоразведочных работ (ГРР) - от формирования предложений по развитию минерально-сырьевой базы до подсчета запасов углеводородного сырья, постановки их на государственный баланс, проведения опытно-промышленной эксплуатации и создания технологической схемы разработки месторождения.



Основными задачами деятельности компании являются консолидация геологоразведочных работ, оптимизация системы управления затратами на их проведение на основе инвестиционного подхода, обеспечение организации и финансирования ГРР по проектному принципу с учётом комплекса организационно-правовых, расчётно-финансовых и конструкторско-технологических мероприятий.



"AK&M" от 11.12.2019