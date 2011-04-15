ТЦ "Глобус" в Северном Медведково построят в 2022 году

Торговый центр "Глобус" в Северном Медведково построят в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Торговый комплекс построит инвестор за счёт собственных средств. Разрешение на строительство действует до октября 2022 года", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, цитируемый в сообщении.



Двухэтажное здание площадью 26.7 тыс. кв. м возведут на улице Полярная, дом 31а. К торговому комплексу будет три въезда: со стороны Чермянского проезда, улицы Широкая и проектируемого проезда 6379.



"После поступления в Мосгосстройнадзор извещения о начале работ составим программу проверок. Надзор будет осуществляться совместно со специалистами Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований", - отметил О.Антосенко.



"AK&M" от 11.12.2019