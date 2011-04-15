Электрички станут городским видом транспорта в Санкт-Петербурге

Железнодорожный транспорт может стать базовой составляющей транспортной системы Санкт-Петербурга, в том числе в сфере внутригородских пассажирских перевозок. Об этом заявил на итоговом заседании правления ОАО "РЖД" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, говорится в сообщении компании.



Он назвал включение электричек в систему общественного транспорта одним из самых самым перспективных вариантов его развития.



Губернатор подчеркнул, что сотрудничество с РЖД стратегически важно для Санкт-Петербурга. Он напомнил, что в сентябре правительству города был представлен первый этап "Концепции развития железнодорожной инфраструктуры для организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле". Концепция, в разработке которой также принимают участие специалисты РЖД и представители Ленинградской области, предполагает модернизацию пересадочных узлов, подведение железной дороги к крупнейшим транспортно-логистическим центрам и аэропорту Пулково, создание железнодорожных грузовых обходов. Сейчас идёт работа над вторым этапом концепции со сроком планирования до 2030 года.



Одним из важнейших шагов со стороны города стало принятие в декабре закона об инвестиционном налоговом вычете, который позволит возмещать расходы, связанные с инвестициями в основные средства. Также с 2020 года предприятия железнодорожного транспорта освобождаются от уплаты налога на недвижимое имущество.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 11.12.2019