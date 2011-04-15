Станция БКЛ "Кунцевская" свяжет три линии метро и МЦД-1

Станция метро "Кунцевская" на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) свяжет три линии метро и первый Московский центральный диаметр (МЦД-1) "Одинцово-Лобня", сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"На "Кунцевской" Большого кольца ведётся серьёзное строительство. Станция чрезвычайно важная. Она находится в месте пересечения целого ряда магистралей, линий метро и МЦД-1. Нужно как можно скорее реализовать этот проект, чтобы дать жителям возможность комфортно пользоваться станциями метрополитена и переходами на разные линии", - сказал С.Собянин.



Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин отметил, что работы ведутся по графику.



"Котлован готов. Срок сдачи станции - 2021 год. 1 февраля 2020 года в сторону станции "Давыдково" запустим тоннелепроходческий щит", - подчеркнул М.Газизуллин.



10-метровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Надежда" привезли в Москву из Санкт-Петербурга. От "Кунцевской" щит проложит двухпутный тоннель до переходной камеры за станцией "Давыдково".



В Санкт-Петербурге эта машина построила тоннель длиной 4.5 км между станциями "Проспект Славы" и "Шушары", а также 5-километровый двухпутный тоннель от станции "Новокрестовская" до "Беговая".



Станция разместилась вдоль Рублёвского шоссе, между улицей Молдавская и Смоленским направлением Московской железной дороги (МЖД).



Сейчас в Москве три одноименных станции "Кунцевская". Две - на Филевской и Арбатско-Покровской линиях метро и третья - на МЦД-1 "Одинцово-Лобня".



С вводом четвёртой станции "Кунцевская" на БКЛ здесь появится гигантский транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Пассажиры смогут выбирать удобные варианты для поездок по столице.



"AK&M" от 11.12.2019