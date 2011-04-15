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11/12/2019
19:06

Развязку МКАД-Волоколамское шоссе реконструируют к 2022 году

Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе планируется завершить до конца 2021 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

Заммэра отметил, что это уже 17-я реконструируемая развязка на МКАД.

Отметим, что в течение полутора-двух лет планируется завершить проектирование и приступить к реконструкции ещё пяти развязок на МКАД.

Напомним, в ноябре специалисты приступили к бетонированию опорэстакады на развязке МКАД - Волоколамское шоссе.

Путепровод расположится на внутренней стороне МКАД и обеспечит движение транспорта как по прямому ходу МКАД, так и по боковому проезду. Эстакаду длиной 90 метров возводят на месте старой, которую разобрали.

В составе развязки также построят: боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижской железной дорогой и Волоколамским шоссе - 210 м; разворотную эстакаду с внутренней стороны МКАД на внешнюю - 420 м; направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра - 507 м; боковые проезды вдоль МКАД - 2.8 км; боковой проезд Волоколамского шоссе и местные проезды - 600 м.

Кроме того, построят и реконструируют съезды с транспортной развязки (2.4 км) и выполнят реконструкцию участка Волоколамского шоссе длиной 600 м.

"AK&M" от 11.12.2019
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