Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий штраф за перепланировку нежилых помещений

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий, что административную ответственность за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах распространят и на нежилые помещения. Об этом говорится в материалах ГД.



Дополнения будут внесены в статью 7.21 КоАП РФ.

Кроме того, за нарушение законодательства, как ожидается, штрафовать будут не только граждан, но и должностных лиц (на сумму 4-5 тыс. руб.) и юридических (40-50 тыс. руб.).



Размер штрафа для граждан не изменяется - 2-2.5 тыс. руб.

Как отмечено в пояснительной записке, самовольная перепланировка помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица, нередко приводит к трагическим последствиям.



"AK&M" от 11.12.2019