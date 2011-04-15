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11/12/2019
18:17

МЭР и Росимущество приостановят продажу ипподрома в Иркутске

Росимущество направило поручение о приостановке приватизационных мероприятий в отношении АО "Иркутская заводская конюшня с ипподромом". Об этом говорится в сообщении ведомства.

Росимуществом совместно с Минэкономразвития России прорабатывается вопрос о продаже акций данного общества стратегическому инвестору с инвестиционными условиями, позволяющими сохранить организацию конно-спортивного, конно-туристического и научного направления деятельности предприятия, а также имеющиеся рабочие места при одновременном повышении квалификации сотрудников. Кроме того, рассматривается вопрос о необходимости реконструкции ипподрома.

Росимущество направило поручение АО "Российский аукционный дом", осуществляющему функции продавца в отношении АО "Иркутская заводская конюшня с ипподромом", о приостановке приватизационных мероприятий в отношении Общества до принятия Правительством РФ решений по данному вопросу.

Напомним, что в собственности Российской Федерации находится 100% уставного капитала АО "Иркутская заводская конюшня с ипподромом". В соответствии с распоряжением Правительства РФ функции продавца в отношении данного общества от имени РФ переданы агенту в лице РАД. Агентом в соответствии с агентским договором была организована оценка рыночной стоимости акций общества и объявлен аукцион. Аукцион в электронной форме агентом назначен на 19 декабря 2019 года.


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 11.12.2019

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