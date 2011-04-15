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11/12/2019
17:23

Объём активов на брокерских счетах превысил 10 трлн руб.

Объём активов на брокерских счетах превысил 10 трлн руб. Об этом говорится в материалах ЦБ.

Так, на 30 сентября 2019 года открыто 3.4 млн брокерских счетов с совокупным объёмом активов 10.6 трлн руб., говорится в аналитическом комментарии по активам в брокерской отрасли за III квартал 2019 года. В среднем по России размер брокерского счёта физического лица составляет 400 тыс. руб.

Структура активов на брокерских счетах в банках и некредитных финансовых организациях достаточно схожая, отмечают авторы материала. Основу портфеля составляют ценные бумаги, на долю которых приходится 91% и 95% соответственно. Их общий объём оценивается в 9.8 трлн руб.

Также представлен анализ регионального распределения клиентов брокеров. По России клиенты распределены более равномерно, чем активы. Так, например, на Москву и Московскую область приходится 23% клиентов (785.8 тыс. лиц), но при этом здесь сосредоточено 68% активов (7177.1 млрд руб.). Среди иностранных юрисдикций, чьи резиденты открывают брокерские счета в России, лидирует Кипр: на его долю приходится 87% от общего объёма активов иностранных клиентов.


"AK&M" от 11.12.2019
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