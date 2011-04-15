Четыре щита-гиганта будут строить тоннели на БКЛ метро

Четыре тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК) диаметром 10 м задействуют на строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"На БКЛ уже работает 10-метровый щит "Лилия", который за два месяца построил более половины двухпутного тоннеля между станциями "Карамышевская" и "Мнёвники". Ещё два щита-гиганта находятся в сборке. Также китайский проходческий комплекс "Победа" недавно доставлен на стройплощадку, скоро начнётся его монтаж", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, на станции "Кунцевская" БКЛ монтируется 10-метровый щит "Надежда", прибывший из Санкт-Петербурга. На станции "Текстильщики" ведётся сборка щита "Виктория", который ранее был задействован на Некрасовской линии метро.



"Победа" построит двухпутный тоннель на восточном участке Большого кольца от станции "Кленовый бульвар" до переходной камеры перед "Каширской", а затем - тоннель от "Кленового бульвара" до "Нагатинского затона".



"AK&M" от 11.12.2019