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11/12/2019
18:39

Мост через Кожуховский затон введут до конца года

Мост через Кожуховский затон введут до конца года. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, особенность моста в том, что из-за 18-метровой толщи иловых отложений русловые опоры приходилось строить по технологии, которая применялась при возведении Крымского моста: значительное углубление свай под опоры моста.

По его словам, сейчас завершается монтаж и испытания систем водостока и освещения.

Длина моста составит 680 м. Движение будет шестиполосным - по три полосы в каждую сторону.

Мост соединит 2-й Южнопортовый проезд с Нагатинской поймой, где строится крупнейший крытый тематический парк развлечений "Остров Мечты".

Он станет связующим звеном между двумя районами города. На территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) активно ведётся жилищное строительство, через пару лет там появится оживлённый квартал.

Благодаря новому мосту будет развиваться и реорганизовываться территория Нагатинской поймы, улучшится транспортная доступность.

Напомним, строительство моста ведётся в рамках проекта реконструкции участка Симоновской набережной от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда. Работы на этом участке завершатся летом 2020 года.

"AK&M" от 11.12.2019
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