Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/12/2019
18:16

Маршруты нескольких автобусов изменятся в районе Хамовники 12 декабря

Маршруты нескольких автобусов изменятся в районе Хамовники 12 декабря 2019 года. Об этом сообщила столичная мэрия.

Так, с 06:00 не будут обслуживаться остановки "Метро "Кропоткинская"" и "Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина" для автобуса М 3 при движении в сторону станции метро "Семёновская".

Автобусы N 255 также не будут останавливаться на "Метро "Кропоткинская"" в Соймоновском проезде.

С 12:00 до окончания мероприятий в Лужнецком проезде при движении в сторону спорткомплекса "Лужники" не будет работать остановка "Новодевичье кладбище". Внимательнее стоит быть пассажирам автобусов М 3, N 64, 216, 255, С12.

Изменения связаны с проведением церемонии прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, он умер 10 декабря в возрасте 83 лет. Церемония прощания пройдёт в храме Христа Спасителя. Все желающие смогут проститься с экс-мэром 12 декабря с 07:00 до 14:00. Похоронят Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище.

"AK&M" от 11.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100