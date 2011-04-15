Маршруты нескольких автобусов изменятся в районе Хамовники 12 декабря 2019 года. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, с 06:00 не будут обслуживаться остановки "Метро "Кропоткинская"" и "Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина" для автобуса М 3 при движении в сторону станции метро "Семёновская".



Автобусы N 255 также не будут останавливаться на "Метро "Кропоткинская"" в Соймоновском проезде.



С 12:00 до окончания мероприятий в Лужнецком проезде при движении в сторону спорткомплекса "Лужники" не будет работать остановка "Новодевичье кладбище". Внимательнее стоит быть пассажирам автобусов М 3, N 64, 216, 255, С12.



Изменения связаны с проведением церемонии прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, он умер 10 декабря в возрасте 83 лет. Церемония прощания пройдёт в храме Христа Спасителя. Все желающие смогут проститься с экс-мэром 12 декабря с 07:00 до 14:00. Похоронят Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище.



"AK&M" от 11.12.2019