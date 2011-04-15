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11/12/2019
18:59

Роскомнадзор оценил качество услуг крымских операторов мобильной связи

Роскомнадзор оценил качество услуг крымских операторов мобильной связи: ООО "К-телеком", ООО "КТК Телеком" и АО "Крымтелеком" в Симферополе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Измерения проводились с октября по ноябрь 2019 года. В ходе тестирования проверялось качество голосового соединения, передачи SMS-сообщений и скорость приема и передачи данных через сеть оператора связи. Маршрут движения измерительного комплекса охватывал магистральные дороги, улицы общегородского и местного значения, а также предусматривал заезды внутрь микрорайонов и дворовых территорий.

Так, согласно результатам измерений, доля неуспешных попыток голосового соединения у всех операторов не превышает 2%.

Вместе с тем большая доля недоставленных SMS-сообщений зафиксирована в сетях "К-телекома" - 6.7%, тогда как у "КТК Телекома" - 4.3%, а у "Крымтелекома" - 4.7%.

Результаты оценки среднего значения скорости передачи данных к абоненту показали: наибольшая скорость наблюдается в сетях "Крымтелекома" - 7.2 Мбит/сек. (в сетях "К-телекома" - около 4 Мбит/сек., у "КТК Телекома" - 3 Мбит/сек.).


"AK&M" от 11.12.2019
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