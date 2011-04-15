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11/12/2019
18:21

Основатели Модульбанка полностью выходят из его капитала и покидают банк

Основатели специализирующегося на обслуживании малого бизнеса Модульбанка Олег Лагута, Андрей Петров и Яков Новиков полностью выходят из его капитала и покидают банк. Об этом "Ведомостям" рассказали А.Петров и Я.Новиков, О.Лагута через представителя подтвердил продажу своей доли.

Сейчас у них по 7.5% в капитале банка, контрольный пакет - у Артёма Аветисяна (68.3%). Как и в банке "Восточный", его младший партнёр - Шерзод Юсупов (7.6%), еще 1.57% - у Михаила Соколова.

"Мы изначально, ещё в 2014 году, договаривались с Аветисяном о том, чтобы у нас была возможность выйти из бизнеса через пять лет", - объясняет Я.Новиков. Он добавляет, что капитализация банка оценивается в 7 прибылей по российской отчётности за 2019 год, то есть в 7-10 млрд руб. По его словам, всего основатели инвестировали в банк 600 млн руб. "Мы подписали документ о неразглашении и не можем раскрыть условия сделки, в том числе кто станет владеть нашей долей. Сделка пройдёт в декабре", - сказал Я.Новиков.

Модульбанк - небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на обслуживании субъектов малого и микропредпринимательства на базе собственной онлайн-платформы. По состоянию на 01.01.19 банк занимал 170-е место по величине собственного капитала среди российских банков.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 11.12.2019

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