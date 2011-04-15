Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 декабря 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 12 декабря 2019 года.



АДВОКАТ ПУТИН НЕ ПОМОГ

СИЛОВИКИ ЗАБРАЛИ СЕБЕ ВЗЯТКУ БАНКИРА



Как стало известно "Ъ", в Москве на три года осужден экс-сотрудник МВД России Игорь Абросимов. Вместе с бывшим полковником ФСБ Михаилом Горбатовым, прикомандированным к администрации президента, господин Абросимов пытался похитить $900 тыс. у совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова. Последний, узнав, что банк фигурирует в уголовном деле, решил через чекиста и полицейского дать взятку в министерство внутренних дел, с тем чтобы его оставили в покое. Адвокату Валерию Путину смягчить наказание осужденному Абросимову не удалось.





14 ЛЕТ ЗА 2014 ГОД

НА УКРАИНЕ ЗАОЧНО ОСУДИЛИ ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО ДЕПУТАТА



К 14-летнему сроку на Украине заочно приговорили депутата Госдумы РФ Светлану Савченко. Участие бывшего депутата Верховного совета Крыма в присоединении полуострова к России было признано госизменой. Госпожа Савченко заявила "Ъ", что решение суда на ее жизнь не повлияет, а сама она гордится тем, что была причастна к возвращению крымчан на историческую родину. В России между тем за призывы к терроризму начинают заочно судить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.





КАДРОВЫЙ ШАГ СБЕРБАНКА

СОКРАЩЕННЫХ СОТРУДНИКОВ БАНК ПЕРЕДАСТ РЫНКУ



Сбербанк предлагает конкурентам взять на работу сотрудников, которых сам собирается сократить. К 2025 году их количество может превысить 110 тыс. человек, и, по мнению экспертов, теоретически другие банки могут заинтересоваться сотрудниками с опытом. Однако пока платформа - не более чем демонстрация лояльности бывшего работодателя.





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"AK&M" от 12.12.2019