ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 12 декабря, в размере 70.4558 руб. против 70.3881 руб. на 11 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



11.12.19 - 70.3881 руб.

10.12.19 - 70.5047 руб.

07.12.19 - 70.7584 руб.

06.12.19 - 70.7245 руб.

05.12.19 - 71.1086 руб.





































































































































































































































































"AK&M" от 12.12.2019