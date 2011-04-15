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12/12/2019
09:58

Повтор! Инфляция за неделю, с 3 по 9 декабря, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 3 по 9 декабря 2019 года, составила 0.1%. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 283 городах России.

С начала декабря инфляция составила 0.1%, с начала года - 2.8%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1.3%, пшено - на 1%, свинину и колбасу варёную - на 0.2%.

Одновременно выросли цены на яйца куриные - на 1.7%, крупу гречневую - на 1.6%, консервы мясные и чай чёрный байховый - на 0.4%, молоко, масло сливочное, творог жирный и сыры сычужные - на 0.3%, маргарин, макаронные изделия и конфеты шоколадные - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на огурцы - 3.3%, помидоры - 2.3%. В то же время капуста белокочанная стала дешевле на 0.3%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.3%.


"AK&M" от 12.12.2019
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