Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/12/2019
11:49

74% российских пользователей рискуют личными данными в открытых Wi-Fi сетях, ESET

Международная антивирусная компания ESET проанализировала привычки использования россиянами публичных сетей Wi-Fi, сообщает компания.

Выяснилось, что к общедоступным точкам Wi-Fi подключаются 74% пользователей. Наиболее популярными местами подключения стали: кафе (в мультивариативном опросе этот вариант выбрали 49%), отели (42%), аэропорты (34%) и торговые центры (35%).

Также пользователи рассказали, с какой целью они обычно подключаются к общественному Wi-Fi. 66% пользователей переписываются в соцсетях, 43% читают новости, 24% проверяют электронную почту.

Ещё 10% заходят в банковские приложения и даже совершают онлайн-покупки. Примечательно, что каждый пятый респондент звонит по аудио- и видеосвязи, не заботясь о защите передаваемого трафика.

Такие виды активности представляют опасность для личных данных. Злоумышленники могут перехватить трафик, пароли от аккаунтов в соцсетях, платежную информацию. Создание поддельных точек доступа, отсутствие шифрования передаваемой информации - лишь немногие опасности публичных сетей Wi-Fi.

Отказаться от подключения к общедоступным сетям сложно. Нередко пользователю необходимо срочно выйти на связь, найти локацию на карте и т. д. На этот случай ESET рекомендует соблюдать базовые правила безопасности, не подключаться к подозрительным точкам доступа и использовать комплексные антивирусные решения, защищающие пользователя от различных киберугроз.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.






"AK&M" от 12.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100