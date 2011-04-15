74% российских пользователей рискуют личными данными в открытых Wi-Fi сетях, ESET

Международная антивирусная компания ESET проанализировала привычки использования россиянами публичных сетей Wi-Fi, сообщает компания.



Выяснилось, что к общедоступным точкам Wi-Fi подключаются 74% пользователей. Наиболее популярными местами подключения стали: кафе (в мультивариативном опросе этот вариант выбрали 49%), отели (42%), аэропорты (34%) и торговые центры (35%).



Также пользователи рассказали, с какой целью они обычно подключаются к общественному Wi-Fi. 66% пользователей переписываются в соцсетях, 43% читают новости, 24% проверяют электронную почту.



Ещё 10% заходят в банковские приложения и даже совершают онлайн-покупки. Примечательно, что каждый пятый респондент звонит по аудио- и видеосвязи, не заботясь о защите передаваемого трафика.



Такие виды активности представляют опасность для личных данных. Злоумышленники могут перехватить трафик, пароли от аккаунтов в соцсетях, платежную информацию. Создание поддельных точек доступа, отсутствие шифрования передаваемой информации - лишь немногие опасности публичных сетей Wi-Fi.



Отказаться от подключения к общедоступным сетям сложно. Нередко пользователю необходимо срочно выйти на связь, найти локацию на карте и т. д. На этот случай ESET рекомендует соблюдать базовые правила безопасности, не подключаться к подозрительным точкам доступа и использовать комплексные антивирусные решения, защищающие пользователя от различных киберугроз.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.













"AK&M" от 12.12.2019