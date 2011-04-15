РЖД расширили перечень поездов для перевозки детей без сопровождения

Холдинг РЖД расширяет перечень поездов, в которых доступна услуга перевозки детей от 10 до 16 лет (включительно) в сопровождении начальника поезда и проводника пассажирского вагона. Об этом говорится в сообщении РЖД.



Она будет полезна для тех родителей и опекунов, которые не могут отправиться в поездку вместе с ребенком, но хотят, чтобы он во время нахождения в поезде оставался под присмотром взрослых.



Отправить несовершеннолетнего под наблюдением проводников и начальника поезда теперь можно в электропоезде "Ласточка" сообщением Екатеринбург-Тюмень формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД").



Ранее в сопровождении поездной бригады дети от 10 до 16 лет могли путешествовать без родителей в электропоездах "Ласточка" сообщением Москва-Нижний Новгород, Краснодар-Адлер, Краснодар-Имеретинский Курорт, а также в скоростном поезде "Невский экспресс" сообщением Санкт-Петербург - Москва.



Оформить услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет в сопровождении поездной бригады можно в специализированных кассах Курского и Ленинградского вокзалов Москвы, Московского вокзала Санкт-Петербурга, а также на вокзалах Нижний Новгород-Московский, Адлер, Сочи, Краснодар 1, Екатеринбург и Тюмень. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность ребенка, документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка, а также заполнить соответствующее заявление. После этого оформляется проездной документ и квитанция на оплату услуги. Также указываются данные и телефон встречающего на станции назначения. Оформление услуги возможно только при покупке билета на ребёнка. Стоимость услуги - 1.5 тыс. руб.



В день поездки необходимо прибыть на вокзал не менее чем за 30 минут до отправления поезда. На вокзале родителей или опекунов и ребенка встретит сотрудник вокзала или сервисного центра. Провожающим и юному путешественнику будут предложены места в зале повышенной комфортности для ожидания посадки в поезд. В вагоне поезда пассажиров проводят на место и помогут с размещением. Во время поездки условия проезда ребенка будут контролировать проводник вагона, прошедший специальный отбор, и начальник поезда. На станции назначения начальник поезда передаст ребенка встречающему, данные которого указаны в документах. В случае опоздания встречающего ребенка разместят в зале повышенной комфортности, где он будет находиться под присмотром работника вокзала или сервисного центра.



Напомним, впервые услуга перевозки детей от 10 до 16 лет (включительно) под наблюдением поездной бригады стала доступна для пассажиров высокоскоростных поездов "Сапсан" в 2013 году, а в 2018 году АО "ФПК" запустили эту услугу в пилотном режиме для пассажиров "Невского Экспресса".



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 12.12.2019