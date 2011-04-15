Счётная палата предложила реформу внутреннего финансового аудита госорганов. Как говорится в сообщении контрольного ведомства, созданная в 2014 году система внутреннего финансового аудита не достигает целей, определённых постановлением Правительства. Её влияние на повышение экономности и результативности использования бюджетных средств незначительно. К таким выводам пришла Счётная палата по итогам проверки 72 федеральных органов исполнительной власти.



По мнению ведомства, главная проблема внутреннего финансового аудита – нехватка кадров и низкий уровень их подготовки. "Каждая шестая должность субъекта внутреннего финансового аудита являлась вакантной. Отмечается высокая текучесть кадров. Ежегодно каждый третий сотрудник субъекта внутреннего финансового аудита покидает его. Мероприятия по профессиональному развитию сотрудников, осуществляющих внутренний финансовый аудит, в рамках государственного заказа не проводятся", - заявила на коллегии аудитор Татьяна Блинова.



Счётная палата считает необходимым, чтобы Минфин совместно с Минтрудом на регулярной основе организовывал обучение аудиторов. По данным Министерства финансов, учебная программа появится уже в следующем году, однако, полностью проблему она не решит. "Конечно, мы на сегодняшний день не располагаем штатом профессиональных аудиторов. Государственной программы обучения у нас не было. Но даже, если бы она и была, у нас сменяемость кадров гораздо выше, чем в соответствии с программой обучения. Мы 30% должны профессионально обучать, но они вымываются в связи с постоянным уходом аудиторов", - рассказал директор Департамента Минфина Сергей Романов.



В среднем только каждый пятый отчёт по итогам проверок соответствует требованиям Правил осуществления внутреннего финансового аудита, утверждённых Правительством. "Анализ 1705 отчётов показал, что под видом внутреннего финансового аудита в большинстве случаев проводились различные виды контроля, а именно: ведомственный контроль, контроль учредителя, контроль в сфере закупок", - добавила Т.Блинова.



По словам аудитора, у каждого десятого сотрудника субъекта внутреннего финансового аудита отсутствуют полномочия по его проведению. В каждом четвертом ФОИВ субъект внутреннего финансового аудита не подчиняется непосредственно руководителю, что принципиально важно.



Получив такие неутешительные результаты анализа, Счётная палата пришла к выводу о необходимости серьезных перемен в нормативном правовом регулировании и организации внутреннего финансового аудита госорганов. Ведомство предлагает подойти к вопросу комплексно, и трансформировать внутренний финансовый аудит во внутренний аудит деятельности органов государственной власти. Минфин готов подготовить соответствующую "дорожную карту" к 1 июня 2020 года.



Счётная палата считает необходимым внести изменения в действующее законодательство, направленные на обеспечение фактической независимости внутреннего аудитора, повысив его статус и подчинив его деятельность исключительно руководителю федерального органа исполнительной власти.



Также необходимо продолжить работу по совершенствованию автоматизированных информационных систем, направленную на развитие процессов внутрисистемного контроля, обеспечивающих качественное и эффективное исполнение бюджетных процедур.



Председатель Счётной палата Алексей Кудрин пообещал, что ведомство продолжит пристально следить за развитием внутреннего аудита в стране. Также он выразил готовность совместно с Минфином проводить семинары и стратегические сессии для повышения профессионального уровня внутренних аудиторов.



"AK&M" от 12.12.2019