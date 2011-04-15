Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/12/2019
12:38

Xerox напрямую обратился к акционерам HP в рамках предложения по слиянию

Xerox решил напрямую взаимодействовать с акционерами HP в рамках предложения по слиянию. Соответствующая презентация опубликована на сайте компании.

В презентации Xerox предлагает обзор ценности своего предложения и двух наиболее важных возможностей, созданных комбинацией - синергии затрат и синергии доходов.

В презентации вице-президент и генеральный директор Xerox Holdings Corporation Джон Висентин отмечает, что стоимость сделки выходит за рамки экономики. Увеличенный денежный поток, генерируемый этой сделкой, позволит быстро использовать заемные средства, увеличить доходность капитала для акционеров и увеличить инвестиции в инновации, которые могут поставить эти легендарные бренды на передний план на десятилетия вперед. "Мы настоятельно рекомендуем вам настоятельно рекомендовать совету директоров HP проводить эту сделку на дружественной основе, начиная с предоставления взаимной правовой проверки", - заявил он.

В презентации отмечается, что Pro forma подразумеваемая стоимость для акционеров HP составляет ~$31 за акцию. Объединенная компания обеспечивает свободный денежный поток (FCF) в размере $4 млрд+ в первый год до получения синергии.

Напомним, ранее совет директоров HP отклонил предложение Xerox о покупке HP за $22 за акцию, включая $17 наличными и $0.137 акций Xerox на каждую акцию HP, заявив, что их предложение "значительно недооценивает" HP.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100