Xerox напрямую обратился к акционерам HP в рамках предложения по слиянию

Xerox решил напрямую взаимодействовать с акционерами HP в рамках предложения по слиянию. Соответствующая презентация опубликована на сайте компании.



В презентации Xerox предлагает обзор ценности своего предложения и двух наиболее важных возможностей, созданных комбинацией - синергии затрат и синергии доходов.



В презентации вице-президент и генеральный директор Xerox Holdings Corporation Джон Висентин отмечает, что стоимость сделки выходит за рамки экономики. Увеличенный денежный поток, генерируемый этой сделкой, позволит быстро использовать заемные средства, увеличить доходность капитала для акционеров и увеличить инвестиции в инновации, которые могут поставить эти легендарные бренды на передний план на десятилетия вперед. "Мы настоятельно рекомендуем вам настоятельно рекомендовать совету директоров HP проводить эту сделку на дружественной основе, начиная с предоставления взаимной правовой проверки", - заявил он.



В презентации отмечается, что Pro forma подразумеваемая стоимость для акционеров HP составляет ~$31 за акцию. Объединенная компания обеспечивает свободный денежный поток (FCF) в размере $4 млрд+ в первый год до получения синергии.



Напомним, ранее совет директоров HP отклонил предложение Xerox о покупке HP за $22 за акцию, включая $17 наличными и $0.137 акций Xerox на каждую акцию HP, заявив, что их предложение "значительно недооценивает" HP.







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