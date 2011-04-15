Набсовет АЛРОСА принял решение о продаже акций НПФ "Алмазная осень"

Наблюдательный совет ПААК "АЛРОСА" (ПАО) принял решение о продаже принадлежащих компании акций Негосударственного пенсионного фонда "Алмазная осень". Об этом говорится в сообщении компании.



Заседание Наблюдательного совета, на котором был рассмотрен вопрос, состоялось 10 декабря 2019 года.



"Продажа принадлежащих компании акций НПФ финансовой организации, профессионально занимающейся этой деятельностью, будет способствовать повышению эффективности управления средствами фонда и его дальнейшему развитию. В свою очередь, АЛРОСА и ее акционеры, включая Республику Саха (Якутия), получат значительный положительный экономический эффект", - сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, цитируемый в сообщении.



Для гарантированной сохранности и приумножения пенсионных накоплений клиентов Фонда Набсовет АЛРОСА ограничил круг потенциальных покупателей акций "Алмазной осени" негосударственными пенсионными фондами, имеющими наивысший рейтинг надежности, значительный объем активов, стабильно высокую доходность и опыт работы по направлениям деятельности фонда. По итогам отбора к участию в закрытом аукционе будут приглашены несколько претендентов.



С победителем аукциона будет заключено акционерное соглашение, в соответствии с которым после продажи "Алмазной осени" Фонд нельзя будет ликвидировать или реорганизовать, а также продать его акции третьим лицам. Кроме того, АЛРОСА сохранит за собой контроль при принятии наиболее важных для деятельности Фонда решений и представительство в совете директоров НПФ.



Как отмечалось ранее, продажа принадлежащих АЛРОСА акций Фонда не повлияет на исполнение им обязательств перед клиентами, подавляющее большинство которых - бывшие и нынешние работники АЛРОСА. В случае смены собственника все заключенные с клиентами "Алмазной осени" договоры обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, в соответствии с законом, будут действовать в полном объёме.



АК "АЛРОСА" принадлежит 99.75% акций АО "НПФ "Алмазная осень", созданного в 2015 году в результате преобразования основанного в 1995 году негосударственного пенсионного фонда "Алмазная осень". В "Алмазной осени" по негосударственному пенсионному обеспечению обслуживается почти 29 тыс. человек, по обязательному пенсионному страхованию - более 34.7 тыс. человек. Большую часть клиентов фонда, имеющего пять филиалов в Якутии и один в Москве, составляют нынешние и вышедшие на пенсию работники АЛРОСА.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.



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