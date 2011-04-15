ФРС предпочитает более ставку не менять

Большинство мировых фондовых индексов вчера закрылись в небольшом плюсе на фоне отсутствия значимых новостей по торговым переговорам США и Китая и исхода заседания ФРС. Американский регулятор, как и ожидалось, сохранил ставку на уровне 1.50%, однако в отношении перспектив 2020 года просигнализировал о предпочтительности сохранения ставки на текущем уровне в отсутствии значительных изменений в экономических условиях. Однако рынки больше отреагировали на тезис, что ФРС не будет спешить с повышением ставки, даже если инфляция начнет уверенно восстанавливаться с текущих пониженных уровней. Об этом говорится в обзоре РФПИ.



На этом фоне доходности US-Treasuries потеряли около 3-4 б.п., доллар заметно ослаб (-0.4% по индексу DXY). Сегодня свое последнее заседание проведет ЕЦБ, где также основное внимание будет сосредоточено не на решении, а на первых официальных комментариях его новой главы Кристин Лагард. Жители Великобритании проголосуют сегодня на парламентских выборах, которые будут определяющими для Brexit и внутренней политической конфигурации. Наконец, г-н Трамп сегодня встретится с членами своей "торговой" команды, поэтому любые значимые комментарии по ее итогам способны добавить волатильности на рынки.



Большую часть локальной торговой сессии рубль торговался довольно стабильно в диапазоне 63.50-63.60/USD, однако позитивная реакция инвесторов на комментарии ФРС вывела курс российской валюты к 63.30/USD, то есть, к нижней границе ожидаемого нами вчера диапазона. Основной причиной, конечно, был рост всех основных ЕМ валют и восстановление цен на нефть. В течение же локальной сессии потоки были относительно сбалансированными, хотя продажи от экспортеров на рынке явно просматривались. Вероятно, несмотря на некоторый запас времени до декабрьских налогов, компании предпочитают получить необходимый объем рублевой ликвидности сейчас, не дожидаясь существенного изменения курса, особенно, когда рубль движется только в сторону укрепления. К концу года все может еще измениться, учитывая сохраняющиеся риски вокруг торговых переговоров США и Китая, но пока рубль в очередной раз демонстрирует свою стабильность. Сегодня ждем закрепления диапазона по рублю на уровне 63.00-63.50/USD.



Недельная инфляция в России за неделю с 3 по 9 декабря немного ускорилась с 0% до 0.1% на фоне повышения роста цен по ряду продовольственных товаров и дальнейшего удорожания плодоовощной продукции. Однако инфляция остается на более низких уровнях, чем обычно в это время, что вылилось в дальнейшее снижение годовой цифры до 3.3% против 3.5% в конце ноября. При сохранении текущей динамики по итогам года мы увидим 3% или даже ниже, что лишь усилит вероятность дальнейшего понижения инфляции до 2.5% в 1П20 и ее сохранения около 3.3-3.5% по итогам следующего года. Иными словами, уверены, что последняя перед пятничным заседанием инфляционная статистика вполне допускает дальнейшее снижение ставки ЦБ на 25 б.п. до 6.25%.



Глава Минэкономики утром высказался с очередной порцией "мягкой" критики в адрес регулятора, заявив о "потерянном 1П20" из-за недостаточно быстрой реакции ЦБ на отклонение инфляции от цели в 4%. Если из текущей динамики убрать эффекты от повышения НДС в начале года, то показатель инфляции уже окажется ближе к 2.5%. Рост экономики вряд ли можно назвать удовлетворительным и устойчивым, если принять в расчет ряд временных факторов. Индикаторы инфляционных ожиданий продолжают улучшаться, курс рубля и российские рынки – стабильны, а внешние риски, как минимум, не усилились с октябрьского заседания, даже если шансы на сокращение ставки ФРС и снизились. Поэтому ЦБ может сделать финансовые условия более благоприятными для роста экономики, хотя ответственность за неускорение ВВП в 2020 году будет нести и Правительство.







"AK&M" от 12.12.2019