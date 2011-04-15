BlaBlaCar закрыл сделку по покупке Busfor

BlaBlaCar объявил о завершении сделки по покупке Busfor. Об этом говорится в сообщении компании.



Компании уже начали интеграцию продуктов: на российской платформе BlaBlaCar появилась функция покупки билетов на автобус, которая обеспечивается технологиями Busfor.



Напомним, в сентябре текущего года BlaBlaCar и Busfor объявили об объединении усилий для развития единого маркетплейса для автодорожных поездок. Закрытие сделки состоялось в конце ноября 2019 года, после её одобрения государственными регуляторами.



4 декабря BlaBlaCar Россия и Busfor начали интеграцию своих продуктов. Теперь пассажиры смогут прямо на BlaBlaCar покупать билеты на автобус у тысячи регулярных перевозчиков по всей России. Это стало возможным благодаря технологиям Busfor.



Пользователи BlaBlaCar получат дополнительные преимущества. Например, смогут заранее онлайн выбирать посадочные места в автобусе и покупать билеты. Больше не нужно лишний раз приезжать в кассу автовокзала. Надёжность покупки билета гарантируется за счёт прямого подключения BlaBlaCar к системе продаж автобусных билетов Busfor.



Функция покупки онлайн-билета на автобус появилась на платформе BlaBlaCar Россия впервые. До этого пассажиры могли лишь забронировать место, но непосредственно покупку совершали в кассе автовокзала.



Стоит отметить, что для поездок с попутчиками всё остаётся, как прежде: пассажиры бронируют места автомобиле водителя-попутчика и в конце поездки частично компенсируют ему транспортные расходы наличными.



BlaBlaCar - крупнейший карпулинговый сервис: сайт и мобильное приложение. Компания была основана в 2006 году во Франции. В России начала работать в феврале 2014 года. В январе 2019 года в России также был запущен сервис BlaBlaCar Pro, который дал доступ к платформе регулярным автобусным перевозчикам. Сегодня сообщество попутчиков BlaBlaCar превышает 85 млн человек в 22 странах (в том числе 25 млн в РФ). Более 25 млн человек совершают поездки с помощью сервиса ежеквартально.



Busfor - это технологическая платформа для рынка автобусных перевозок, являющаяся лидером в области продажи онлайн-билетов на автобусы странах Восточной Европы и СНГ. Ключевые задачи компании - увеличить пассажиропоток для своих партнеров - автовокзалов и перевозчиков, и, одновременно, обеспечить пассажиров лучшим онлайн-сервисом поиска, сравнения и покупки билетов. Флагманский продукт Busfor GDS (Global Distribution System) объединяет рейсы более 7 тыс. перевозчиков суммарной емкостью более $4 млрд в год. Данные рейсы становятся доступными для конечных пассажиров через сеть из более 600 агентов, включая собственные сайты и мобильные приложения Busfor, насчитывающие более 7 млн. пользователей в месяц.



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