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12/12/2019
14:19

Кабмин в 2020 году сокращает на 27% квоту на иностранных работников

Правительство РФ определило потребность в привлечении иностранных работников в 2020 году - 104.993 тыс., что составляет 72.6% от потребности, определённой на 2019 год. В этом же размере определена квота на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

При этом 96.5% составляют квалифицированные иностранные работники.

Принятое решение позволит удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных работников, будет способствовать реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе таких как строительство космодрома "Восточный", газопровода "Сила Сибири", Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины (проект "ЗапСибНефтехим"), подчёркивает Кабинет министров.


"AK&M" от 12.12.2019
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