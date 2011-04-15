Кабмин в 2020 году сокращает на 27% квоту на иностранных работников

Правительство РФ определило потребность в привлечении иностранных работников в 2020 году - 104.993 тыс., что составляет 72.6% от потребности, определённой на 2019 год. В этом же размере определена квота на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



При этом 96.5% составляют квалифицированные иностранные работники.



Принятое решение позволит удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных работников, будет способствовать реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе таких как строительство космодрома "Восточный", газопровода "Сила Сибири", Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины (проект "ЗапСибНефтехим"), подчёркивает Кабинет министров.





"AK&M" от 12.12.2019