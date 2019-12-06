ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 13 декабря в размере 63.2257 руб. против 63.5653 руб. на 12 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



12.12.19 - 63.5653 руб.

11.12.19 - 63.5788 руб.

10.12.19 - 63.7244 руб.

07.12.19 - 63.7185 руб.

06.12.19 - 63.8135 руб.



































































































"AK&M" от 12.12.2019