ЦБ РФ установил официальный курс евро на 13 декабря в размере 70.4271 руб. против 70.4558 руб. на 12 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



12.12.19 - 70.4558 руб.

11.12.19 - 70.3881 руб.

10.12.19 - 70.5047 руб.

07.12.19 - 70.7584 руб.

06.12.19 - 70.7245 руб.





































































































































































































































































"AK&M" от 12.12.2019