Кабмин установил порядок предоставления субсидий на строительство крупнотоннажных судов

Правительство РФ установило порядок предоставления субсидий на строительство крупнотоннажных судов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с планом перспективной загрузки судостроительного комплекса "Звезда", до 2035 года предусмотрено строительство 118 судов и объектов морской техники. Планируется строительство судов водоизмещением до 350 тыс. т, в том числе судов-газовозов ледового класса, морских платформ, ледоколов, специальных судов для обслуживания и обустройства нефтегазовых месторождений, которые ранее на территории России не строились в связи с отсутствием необходимых производственных мощностей.



Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов. Субсидии будут предоставляться в рамках реализации государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в целях увеличения объёма выпуска судов водоизмещением более 80 т и доли отечественной продукции в общем объёме судостроительной продукции на внутреннем рынке.



В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 4.9 млрд руб. в 2020 году; 7.2 млрд руб. в 2021 году; 9.9 млрд руб. в 2022 году.





"AK&M" от 12.12.2019